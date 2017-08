Pojačan saobraćaj prema turističkim centrima

U Crnoj Gori se danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima prema turističkim centrima i graničnim prelazima.

Iz Auto moto saveza su apelovali na vozače da voze pažljivo i poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenje brzine.

Saobraćaj teretnih vozila čija je dozvoljena masa veća od 7,5 tona je, od 17 do 22 sata, zabranjen na djelovima puteva: M-2 Bioče – Kolašin – Mojkovac, M-2 Podgorica – Sotonići – Petrovac, M-2 i M-2.4 granični prelaz Debeli brijeg – Herceg Novi – Kotor – Tivat – Budva – Bar – granični prelaz Sukobin i M-2.3 Podgorica – Cetinje – Budva.

Zabrana se ne odnosi na vozila sa prvenstvom prolaza, vozila za održavanje puteva i ptt instalacija, kao i vozila za pomoć na putu, specijalna vozila za prevoz životinja, betona i asfaltne mase i hladnjače koje prevoze lako kvarljivu robu.

Naredba se ne odnosi ni na vozila za prevoz opasnih materija na dijelu magistralnog puta M-2 od graničnog prelaza Debeli brijeg preko Herceg Novog i Kamenara do kružnog toka u mjestu Lipci.

Zbog minerskih radova na južnom portalu tunela Vežesnik auto puta Bar – Boljare na prvoj sekciji Smokovac – Uvač – Mateševo saobrćaj će biti obustavljen ne duže od 15 minuta u terminu od jedan do pet, od deset do 12 i od 14 do 16 sati.

Na dionici auto puta Bar – Boljare na regionalnom putu R-19 dionica Bioče – Klopot, saobraćaj će zbog miniranja biti obustavljen za sva vozila u trajanju ne dužem od 30 minuta u terminu od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Na regionalnom putu, dionica Cetinje – Njeguši, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni i biće obustavljen za sve vrste vozila od osam do deset i od 14 do 16 sati.

Na magistralnom putu M-2, dionica Rožaje – Špiljani se, zbog sanacija klizišta Besnik i kosine na lokalitetu Zeleni, saobraća jednom trakom naizmjenično.

Na regionalnom putu R-12 Petrovići – Vraćenovići, režim saobraćaja će zbog radova biti promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na regionalnom putu R-23 Resna – Grahovo, zbog proširenja krivina, saobraćaj će biti obustavljen ne duže od 15 minuta, u periodu od osam do 17 sati.