U južnim i centralnim predjelima Crne Gore sjutra nas očekuje pretežno ili djelimično sunčano, uglavnom suvo i veoma toplo vrijeme.

Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali ponegdje i slaba kiša ili kratkotrajan pljusak praćen grmljavinom.

Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 13 do 25, najviša dnevna 23 do 37 stepeni.