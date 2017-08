I sjutra isključenja u više opština

Djelovi vise opština biće sjutra po nekoliko sati bez struje zbog radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elekrodistributivnog sistema.

U Podgorici će bez struje od osam do 14 sati biti dio Donje Gorice prema Berima, a od osam do 16 sati manastir Vranjina.

Bez struje će, od 13 do 21 ostati ulica Viktora Igoa. U Danilovgradu će bez napajanja električnom enegrijom, od osam do 15 sati, ostati Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova i Donji Rsojevići.

Od sedam do 18 sati, u Plužinama bez struje će biti Unač, Herceg strana, Repetitor Unač, Podmilogora, Trsa, Lice, Pišče, Boričje, Boričko brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Rošnica, Bezuje, Nedajno i Mala Crna Gora.

U Šavniku će od devet do 15 sati bez napajanja elekričnom energijom ostati Dubrovsko. Na Žabljaku će selo Vukodo biti bez stuje od devet do 15 sati.

U Pljevljima od osam do 15 sati struju neće imati Glisnica, Boljanići, Rađevići, Vis, Pliješ, Poblaće, Metaljka, Jezero, Rid, Kovač, Potkovač, Strahov do, Bijeloševina, Puzići, Plakali i Prehari.

Na području Bijelog Polja bez napajanja električnom energijom, od devet do 14 sati i 30 minuta ostaće Potrk, Obod i Žaljevo.

U Mojkovcu će bez struje od devet sati i 30 minuta do 14 sati ostati Petolike. Bez struje će u Kolašinu od deset do 14 sati ostati Drijenak, a od devet do 15 Rovca.

Selo Buče u Beranama struju neće imati od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, a u istom terminu bez napajanja elekričnom enegrijom u Rožajama će ostati Biševo.

U Petnjici će bez struje, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta ostati Kalica.

Radovi će biti odgođeni u slučaju loših vremenksih uslova.