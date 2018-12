Sjutra oblačno sa sunčanim intervalima, tokom noći kiša

Sjutra će u Crnoj Gori biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Krajem dana naoblačenje mjestimično sa kišom, a u planinama na sjeveru i snijegom. Više uslova za padavine biće u sjevernim predjelima, gdje se tokom jutra po kotlinama očekuje magla.

Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera, tokom noći umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha 0 do 10, najviša dnevna 6 do 18 stepeni.

U Podgorici sjutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom noći moguća kratkotrajno kiša. Vjetar slab, promjenljivog smjera, tokom noći umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 7, najviša dnevna do 16 stepeni.