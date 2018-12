Sjutra pretežno sunčano, do 13 stepeni

U južnim i centralnim predjelima sjutra će biti pretežno sunčano, a na sjeveru promjenljivo oblačno, hladno i uglavnom suvo vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla.

Iz Zavoda za hidrometeorologiju najavljuju da će duvati vjetar slab do umjeren, tokom prijepodneva, u južnim predjelima, ponegdje pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od -6 do 6, najviša dnevna od -4 do 13 stepeni.

U Podgorici će biti pretežno sunčano. Duvaće sjeverni i sjeveroistočni vjetar, tokom prijepodneva umjeren. Jutarnja temperatura vazduha iznosiće oko 1, a najviša dnevna oko 9 stepeni.