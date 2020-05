Sjutra promjenjivo oblačno, tokom noći kiša

U Crnoj Gori sjutra nas očekuje promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tokom dana uz uslove ponegdje, a u noćnim satima u većem dijelu zemlje kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Vjetar uglavnom slab do umjeren, dominantno južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha 11 do 20, najviša dnevna 21 do 30 stepeni.

Podgorica: Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a prvenstveno krajem dana i tokom noći se očekuje povremeno kiša moguće i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 21, najviša dnevna do 30 stepeni.