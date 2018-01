Sjutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru, tokom prijepodneva, magla ili niska oblačnost.

Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha -9 do 4, najviša dnevna -3 do 14 stepeni.

U Podgorici će biti sjutra sunčano vrijeme. Vjetar umjeren do jak, sjeveroistočni, tokom dana će oslabiti.

Jutarnja temperatura vazduha oko 0, najviša dnevna do 10 stepeni.

Ža.B.