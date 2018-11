U Crnoj Gori sjutra će biti pretežno sunčano, uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost.

Na sjeveru, ujutru, po kotlinama moguća magla.

Duvaće slab do umjeren vjetar, dominantno južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 0 do 14, najviša dnevna 15 do 24 stepena.

U Podgorici sjutra pretežno sunčano.

Duvaće slab do umjeren vjetar, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna oko 23 stepena.