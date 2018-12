Sjutra sunčano, do 13 stepeni

U Crnoj Gori će sjutra u južnim i centralnim predjelima biti sunčano uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost.

Na sjeveru prijepodne pretežno oblačno uz provijavanje slabog snijega, a tokom dana djelimično razvedravanje.

Vjetar sjevernih smjerova, mjestimično umjeren do pojačan, poslijepodne će oslabiti.

Jutarnja temperatura vazduha -7 do pet, najviša dnevna -3 do 13 stepeni.

U Podgorici će ujutru ili prijepodne biti malo do umjereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko dva, najviša dnevna do 10 stepeni