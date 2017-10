Slučaj trudnice Ražnatović: Narednih dana provjera rada bolnice Danilo I

Ministarstvo zdravlja formiralo je eksternu komisiju koja će narednih dana, potvrđeno je Vikend novinama iz resora na čijem je čelu Kenan Hrapović, utvrditi da li je u Opštoj bolnici “Danilo I” na Cetinju bilo propusta tokom liječenja trudnice Marije Ražnatović.

Tu informaciju potvrdili su juče Vikend novinama i suprug Marije Ražnatović, Božidar Šofranac i direktorica Opšte bolnice “Danilo I” Cetinje dr Sonja Radojičić.

“Skoro svakodnevno zovem u Ministarstvo zdravlja da se informišem oko slučaja moje supruge. Imam informaciju da je ministar Hrapović potpisao da se formira komisija i da je to proslijeđeno i da sada čekaju da se utvrdi način postupanja prema njoj. To je zadnja informacija koju imam”, kazao je Šofranac.

On je ponovio da mu je ministar obećao “da će to istjerati do kraja i da će sastaviti tim od najstručnijih ljudi koje imaju”.

“Ministarstvo zdravlja još nije poslalo eksternu komisiju. Sve je kao i do sada, još se ništa nije pomjerilo, ali hoće sigurno. Kada se budu najavili doći će”, kazala je direktorica Radojičić.

Podsjetimo, Ražnatović tvrdi da je otišla u pomenutu bolnicu kada je bila u četvrtom mjesecu trudnoće i da se žalila na gušenje i bolove u grudnom košu, ali da joj nije ukazana adekvatna pomoć zbog čega je zamalo preminula. Zbog toga je nedavno Ministarstvu zdravlja uputila zahtjev za utvrđivanje odgovornosti ljekara zbog “neprofesionalnog i nesavjesnog postupanja prema njoj tokom trudnoće”.

U zahtjevu, u koji su Vikend novine imale uvid, se navodi da je Ražnatović imala teških zdravstvenih problema, a da su je u bolnici “Danilo I” uvjeravali da nije životno ugrožena, te da je na kraju u teškom stanju upućena u Klinički centar Crne Gore, gdje je konstatovano da je riječ o blokadi mitralnog vještačkog zalistka na srcu, uz mnogo vode u plućima.