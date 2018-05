U ovim djelovima Crne Gore sjutra neće biti struje

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje biće od osam do 18 sati.

U Podgorici će nova brojila dobiti Lamela 3B, ulice Steva Boljevića, Avnoja bb, Zelenika, M. Petrovića, Princa Mihaila, Taraboska, M. Popovića, Lamela VS i Dajbabska gora.

U Baru će nova brojila dobiti Dubrava Veliki pijesak, Sintin potok, Topolica, Dobra voda – Pod glavicom, ulica 24. novembra, Marin Ploče i Bulevar revolucije.

U Podgorici će, zbog radova na mreži bez struje od sedam do deset sati biti Bokeška ulica, od osam do devet sati dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja Vrbica, repetitor „Sjenica“ i dio Meduna, od devet do 14 sati Srpska, Cijevna, Ljajkovići, Mitrovići i dio Mahale.

Zbog radova Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) na trafostanici 400/110 kV Ribarevine sjutra će od pet do sedam sati bez napajanja električnom energijom će ostati kompletno područje Opštine Bijelo Polje.

Od devet do 15 sati struju neće imati Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i repetitor „Zatrijebač“, a od 11 do 16 sati Kosor i Kupusci.

Na Cetinju od devet do 11 sati struju neće imati Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen.

U Nikšiću će od devet do 11 sati bez struje biti Nudo, od 11 do 12 sati Grahovac, od 13 do 15 sati dio Vilusa, a od devet do 14 sati Kljakovica i Miruše.

U Baru će od devet sati i 30 minuta do 14 sati bez struje biti naselje Ilino prema Gromanićima i Šestanksa ulica.

U Budvi struju od devet do 17 sati neće imati naselje u blizini Mainskog Puta i benzinske pumpe, Velji Vinogradi, Babilonija, Zaobilaznica (naselje blizu vile „Park“) i Potkošljun (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu).

Od 12 do 13 sati bez struje će biti Krstac, Drobni Pijesak, Rijeka Reževića, Čelobrdo, kao i dio naselja Podličak.

U Kotoru od deset do 12 sati struju neće imati Dobojska (dio područja prema Trćem putu), a od deset do 13 sati dio područja Donje Sutvare i Jugodrvo.

U Tivtu će od deset do 13 sati bez struje biti Đuraševići, Bogišići i Oblatno.

U Pljevljima od osam do 16 sati struju neće imati površinski kop “Borovica”, Odžak, Zekavice, Dubočica, Jasen, Lijeska, Kordovina, Maoče 1 i 2, Potpeće, Crnobori, Gornje Selo 1 I 2, Katun, Bošćinovići, Podkrajci, Mijakovići, Kosanica, Krupice, Vaškovo, Premćani, Bobovo, Đurđević Tara, Glibaći, Lever Tara, Paćevina, Meki Do i Bitine.

Od devet do 15 sati bez električne energije će biti Nange, Mrčevo, kao i ulica Blaža Jovanovića.

U Šavniku od osam do 18 sati struju neće imati Komarnica i Kozarica, a od devet do 15 sati Strug.

U Andrijevici struju od 12 do 14 sati i 30 minuta neće imati Cecune, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta Jošanica, od 11 sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta Prisoja, a od osam sati i 30 minuta do 11 sati Ulotina.

U Beranama će bez električne energije od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta biti Stadion, a od deset do 14 sati Zagrađe.

U Rožajama struju od 12 do 14 sati i 30 minuta neće imati Kalače, od devet do 12 sati Kalački Most, Kalače, Gusnice, Kalačko Brdo, Đuranovića Luke, Babići (Pumpa), Motel „Turjak“, Farma i Ski lift, a od osam sati i 30 minuta do devet sati i 30 minuta Carine, Halilovići, Kozare, Majdan, Banđov, Daciće, Betonjerka, Bukelj, Kaluđerski Laz, Tofi-kamenolom, Punkt – Kula, granični prelaz „Kula“ i repetitor „Kula“.

U Plavu će od osam sati do 14 sati i 30 minuta bez struje biti Velika.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.