U ovim djelovima Crne Gore u ponedjeljak neće biti struje

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 16. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati više naselja u Crnoj Gori.

U Podgorici u terminu osam do 13 sati u dijelu Zagoriča biće kratkotrajni prekidi u napajanju električnom energijom.

U terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio Partizanskog puta prema Marezi (okolina Art betona) biće bez struje.

U Nikšiću bez struje od devet do 15 sati biće dio Straševine prema Slanom jezeru.

U Baru u terminu od devet do 11 sati struju neće imati selo Limljani (Virpazar).

U Ulcinju u terminu od osam do 14:30 sati struju neće imati Pistula (dio naselja kod objekta “Cerovo”).

U Pljevljima u terminu od osam do 18 sati bez struje će biti mjesne zajednice Mataruge i Vrulja.

U Bijelom Polju bez struje od devet do 15 sati biće Kicava, a od 10 do 16 sati Pape.

U Mojkovcu od 11 do 14 sati bez struje biće Osredine.

U Kolašinu od devet do 15 sati struju neće imati Đuđevina, Raičevine, Ulica, Sela, Uljari, Sreteška Gora; a od 08:30 do 14:30 sati – Zirci.

U Rožajama od devet do 17 sati struju neće imati bivša industrijska zona, kao i područja Biševa i Bašče; od devet do 11 sati – Agovići; a od 11 do 14:30 sati – Seošnica.

U Beranama od osa do 14:30 sati bez struje će biti Bastahe, Šekular i Dapsiće.

U Plavu od osam do 14:30 sati bez sruje biće sela Velika.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, saopšteno je iz CEDIS-a-