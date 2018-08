U ponedjeljak će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano i veoma toplo.

Ujutru na sjeveru po kotlinama magla, a poslijepodne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti.

Vjetar slab do umjeren, uglavnom, južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha 12 do 24, najviša dnevna 24 do 37 stepeni.