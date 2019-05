U subotu oblačno, kiša povremeno

U Crnoj Gori će sjutra biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša.

Više padavina u južnim i centralnim predjelima, mjestimično pljuskovi i grmljavina, prvenstveno u popodnevnim satima i tokom noći. Ponegdje su mogući i obilniji pljuskovi. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku zemlje, tokom dana, duži periodi suvog vremena.

Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na primorju ponegdje jak, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od četiri do 14, najviša dnevna devet do 19 stepeni.

U Podgorici biće pretežno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, prvenstveno u popodnevnim satima i tokom noći. Vjetar povremeno umjeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna oko 17 stepeni.