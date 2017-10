Više gradova bez struje

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih elektronskih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana nova brojila biće bez struje od osam do 18 sati.

U Danilovgradu će nova brojila dobiti Filendar, C. Šćepanovića, Poljice, Čaja, Grlić, Vostar i 9. decembra.

Brojila će u Beranama biti ugrađivana u mjestu Budimlja.

U Podgorici će, zbog radova, od devet do 15 sati bez struje biti Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica, Mokra, Kruševice i Jasika, a od devet do 14 sati dio ulice Ratnih veterana i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline.

Na području Kotora, od deset do 11 sati bez napajanja električnom energijom ostaće Krivošije i dio Dragalja, a od devet do 11 sati Škaljari (dio potrošača koji se napajaju sa TS Štamparija kod Crkve).

U Ulcinju će bez struje, od osam do 15 sati biti Pistula, Zoganje, Gač, Briska Gora, Darza, Ćurke, Sv. Đorđe i Sutjel, a od osam do 11 sati Brajše prema Kokovićima i Leševićima.

Na području Herceg Novog od 11 do 16 sati struju neće imati Baošići, Kumbor i Đenovići (povremeni prekidi u isporuci električne energije).

Od deset do 12 sati i 30 minuta bez napajanja električnom energijom biće kompletno područje grada Žabljaka sa prigradskim naseljima i selima, od 13 do 15 sati Njegovuđa, Suvodo, Zminica, Krš, Vrela, Aluga, Šaranci, Novakovići i Okruglica, a od devet do 15 sati Pašina Voda.

U Kolašinu će, od 09.30 do 14.30, bez struje biti Ljevišta, a od devet do 15 sati Drcka, Bare Kraljske, Vranještica i Suva Gora.

U Mojkovcu će bez napajanja električnom energijom biti Jakovići, od 09.30 do 14.30 sati.

Na području Bijelog Polja, od devet do 14.30 sati bez struje će biti Lješnica, Ravna Rijeka, Slijepač Most, Mijatovo Kolo, Pali, Jabučina i Okladi.

Od 13. 30 do 14.30 sati struju neće imati Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Bijeli Potok, Pavino Polje, Kovren, Slatka, Bliškovo, Stožer i Grab, a od 14.30 do 15.30 sati Grančarevo, Tomaševo, Glibavac, Potrk, Obod, Lijeska, Sokolac, Pisana Jela i Barice.

U Pljevljima će, od osam do 15 sati, bez struje biti Kalušići, Mrzovići, Grevo, Ranč, Koši Do i Odžak.

Od deset do 11 sati bez struje će biti potrošači sa područja opštine Petnjica, a od 11.30 do 12 sati Kalica, Trpezi, Gornja i Donja Vrbica i fabrika košulja La Vista.

U Beranama će od deset do 11.30 sati bez napajanja električnom energijom biti Babino, Dragosava, Zagrađe, dio Goražda i fabrika Polieks.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.