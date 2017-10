Više opština sjutra bez struje zbog radova na mreži

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih elektronskih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila biće bez struje od osam do 18 sati.

U Danilovgradu će nova brojila dobiti Ćurilac, a u Beranama Beranselo II, IV crnogorske, M. Jovančevića, D. Vujoševića, SUP, Budimlja, Ranč bb, Rudeš i 4. jula.

U Podgorici će, zbog radova na mreži, od devet i 30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom biti Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra.

U Kotoru će, od deset do 12 sati, bez struje ostati selo Lješevići u Grblju, u Tivtu od devet do 12 sati Gornja Lastva, a u Herceg Novom od devet do 13 sati Bijela i Kamenari.

U Bijelom Polju će, od deset do 13, povremeno bez napajanja električnom energijom ostajati željeznička stanica, Vunarski kombinat, Imako, Pruška, dio centra grada, Lipnica, Rasovo, Boljanina, Zminac, Potkrajci, Kukulje, Sela, Sutivan, Konatari, Kanje, Metanjac, Unevina, Gubavač, Bistrica i Nedakusi.

Od devet do 14 sati i 30 minuta bez struje će biti Žurena, Laholo, Kostići, Dubovo, Pašića Polje, Brzava, Femića Krš, Prijelozi i Babajići.

U Mojkovcu će, od devet i 30 do 13 sati i 30 minuta bez napajanja električnom energijom ostati Žari.

U Kolašinu će, od devet do 14 sati, bez struje biti Bistrica, a od osam i 30 do 13 sati i 30 minuta Vočje.

U Šavniku će, od deset do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostati Pošćenje, a na Žabljaku, od deset do 14 sati, Razvršje, Motički Gaj, Virak, Smrčevo Brdo i Pošćenski Kraj.

U Pljevljima će, od osam do 15 sati, bez struje ostati Pliješevina, Kosenica, Đurđevića Tara i Koši Do.

U Rožajama će, od deset do 11 sati, bez napajanja električnom energijom ostati Halilovići, Carine, Kozare, Banđov, Gornji i Donji Bukelj, Daciće, Kaluđerski Laz i Kula (granični prelaz).

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.