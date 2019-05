Vožnju prilagoditi uslovima na putu

Na putevima van gradskih sredina saobraćaj je umjerenog intenziteta, a zbog najavljenih nestabilnih vremenskih prilika savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu, saopšteno je iz Auto-moto saveza Crne Gore.

Na dionicama na kojima se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.

“Na magistralnom putu Trubjela-Vilusi u toku su radovi zbog kojih dolazi do potpunih obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 9 do 11 i od 14 do 16 sati. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta Barski most-Ribarevine, na dionici Bijelo Polje-Ribarevina promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni”, dodaju iz AMSCG.

Na putu Debeli brijeg-Herceg Novi, na lokalitetu Tatar bašta, saobraćaj je sa dvosmjernog promijenen na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova.

U toku su i radovi na magistralnom putu Andrijevica-Plav, lokalitet Sućeska, gdje je takođe saobraćaj promijenjen na jednosmjerni.