Festival Grad teatar Budva počinje 24. jula

Kako se do mora dolazi

Festival Grad teatar Budva održaće se ove godine po 34. put, uprkos mnogobrojnim poteškoćama i, vjerovatno, nikad bliži svojim korijenima – ideji da festival oživi grad. U to vrijeme je to bio grad koji se, kako fizički tako i duhom oporavljao poslije razornog zemljotresa, a danas je to grad koji treba duhovnu potporu u trenutku kada smo suočeni sa vjerovatno najvećom globalnom krizom novijeg vremena, pandemijom koja je zarobila cijeli svijet.

Ovogodišnji festivalski program će započeti 24. jula u 21 čas, otvaranjem izložbe „Savremena crnogorska skulptura“ koja je dio fonda Centra savremene umjetnosti Crne Gore i trajati će do 22. avgusta. Ceremonijalnog otvaranja ove godine neće biti, što je opet uslovljeno situacijom, ali će publika biti u mogućnosti da uživa u izložbi, naravno uz svo poštovanje propisanih mjera.

Trajanje, kao i odabir programa festivala, biće uslovljeni i prilagođeni ovogodišnjim okolnostima, da bi se omogućilo ne samo izvođenje uz prisustvo publike, već i bezbjednost svih učesnika u programu.

Moto ovogodišnjeg festivala „Kako se do mora dolazi“ uzet je iz dramatizacije Stevana Koprivice romana „Zelena čoja Montenegra“, koja je trebalo da bude premijerno izvedena ove godine, ali će se na to ipak pričekati do sljedeće godine. Tema koja je proizilazila iz prvobitnog programskog odabira je: sukob čovjeka i istorije, ali se ipak pokazalo da priroda mijenja tok istorije, kao i sudbinu čovjeka, na sebi svojstven način.

U konceptu festivala su zastupljena uobičajena četiri segmenta – dramski, književni, likovni i muzički, s tim što ove godine poseban akcenat stavljamo na davanje prilike nezavisnoj domaćoj umjetničkoj sceni i većem broju dječjih predstava za različite uzraste, jer smatramo da su upravo djeca u uslovima epidemija i kriza posebno pogođena i da im je ove godine posebno potrebno posvetiti pažnju.

Po prvi put ove godine festival će sarađivati sa Centrom savremene umjetnosti Crne Gore, prikazujući presjek tokova savremene crnogorske skulpture. Izložba je zasnovana na hronološkom pregledu iz fonda, od 1958 do danas, u izboru muzejskog savjetnika Marine Čelebić. Radovi koji čine izložbu potvrđuju raznovrsnost savremene crnogorske skulpture – kako po tehnici, tako i po načinu tretiranja forme.

Kroz segment dramskog programa, planirano je prikazivanje predstava crnogorske produkcije, manje forme koje je moguće uklopiti u epidemiološke standarde. To su:

– „Sobe“ Ilije Đurovića, u režiji Mirka Radonjića dramskog studija „Prazan prostor“ iz Podgorice;

– „Kučka“ po tekstu Arpada Šilinga i Eve Zabežinski, u režiji Arpada Šilinga Kraljevskog pozorišta „Zetski dom“ sa Cetinja;

– „Persona“ Ingmara Bergmana, po adaptaciji Dragane Tripković, u režiji Stevana Bodrože, nastala u saradnji NVO ATAK, Podgorica, Centra za kulturu „Vojislav Bulatovic-Strunjo“ , Bijelo Polje i KIC „Budo Tomović“, Podgorica.

Kao što smo ranije pomenuli, poseban ciklus ovogodišnjeg festivala činiće dječje predstave:

– „Maca Papučarica“ po motivima istoimene priče Ele Peroci, dramatizacija i režija – Davor Dragojević Gradskog pozorišta Podgorica, predviđena za uzrast 3+;

– „Crvenkapa“ po tekstu Luke Bojovića, produkcija „Teatra mladih“ Podgorica, predviđena za uzrast 5+

– „Kraljević i prosjak“ po motivima istoimenog romana Marka Tvena, u režiji Zorana Rakočevića u produkciji JU „Nikšićko pozorište“. Predstava je predviđena za uzrast 12+

Književni program će se sastojati od pregleda književne scene Crne Gore kroz različite žanrove i interdiciplinarne pristupe. Biće govora o poeziji Andrije Radulovića, Stanke Stanojević u saradnji sa JU „Narodna biblioteka Budve“ i Aleksandra Gavranića. Publika će se upoznati sa novim romanima kao što je „Ministar“ Stefana Boškovića, dobitnika nagrade Evropske Unije za književnost za 2020. godinu i „Sirene za uzbunu“ Nikole Nikolića.

Takođe tu je i predstavljanje značajne teatrološke studije Janka Ljumovića –„Svjet umjetničkih profesija drama i pozorišta“, a biće govora i o istoriji pozorišnog graditeljstva Crne Gore u okviru razgovora o graditeljskoj zaostavštini Josipa Slade Šilovića sa arhitektom Slobodanom Bobom Mitrovićem (autor monografije „Arhitekt Josip Slade Šilović, graditeljska djela u Knjaževini Crnoj Gori 1877-1900.). Dio pregovora o gostovanjima se još uvijek vodi tako da će javnost i o ovim programima biti blagovremeno obaviještena.

U sklopu muzičkog programa će nastupiti gitarista Danijel Cerović, čiji će nastup ujedno biti i promocija njegovog novog CD-a. Uz to, gitarista Petar Dobričanin, kontrabasista Vasilije Gagović, a o gostovanjima drugih predviđenih muzičara publika će biti obaviještena.

Ovogodišnji festival je predviđeno da zatvori predstava „Upotreba čoveka“ po romanu Aleksandra Tišme, djelo koje je po prvi put obrađeno kao pozorišni komad u režiji Borisa Liješevića, nastalo u koprodukciji „Grad teatra“, Budva, „East – West Centra“, Sarajevo, „Novog tvrđava teatra“, Čortanovci i „Teatra mladih“, Sarajevo. Iako je riječ o projektu koji je trebalo da otvori ovogodišnji festival, ovo je iz pomenutih epidemioloških razloga u ovom trenutku nemoguće, pa se organizatori nadaju da će se stvoriti uslovi da njom zatvore festival.

Od velike je važnosti da publika, kao i svih ovih godina, poštuje molbe organizatora i da posebno bude odgovorna u ovom trenutku, pridržavajući se svih aktuelnih mjera u vezi sa epidemiološkom situacijom. Ujedno, tim festivala se nada da će imati razumijevanja i za eventualna opravdana odstupanja u realizaciji predstavljenog programa, koja će svakako zavisiti od trenutka i epidemiološkog statusa.