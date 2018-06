Gosti UnderhillFesta impresionirani festivalom

Na današnjoj konferenciji za novinare 9. UnderhillFesta govorili su Iva Parađanin , autorka filma NEŽELJENE ĆERKE CRNE GORE, Matej Rajk, protagonista filma DRUŽINA i Jasmin Bašić, mentorka programa CIRCLE.

Protagonista filma DRUŽINA Matej Rajk na konferenciji za novinare 9. UnderhillFesta kazao je da je impresioniran Festivalom.

“Došao sam dan ranije i nažalost uspio sam da pogledam jedan film na festivalu. Ali, oduševljen sam Underhillom, kako sve izgleda i festival, ljudi koji rade, volonteri, ali i Podgorica”, rekao je Rajk i objasnio kako je nastao film DRUŽINA, koji je veoma potresao podgoričku publiku.

“Reditelj Rok Biček došao u naš dom, kada mi je bilo 13 godina. Želio je da napravi film o mom bratu koji je osoba s intelektualnim smetnjama. Snimao ga je sedam dana. Razgovarali smo nekoliko puta. Dok sam igrao video-igricu, prišao mi je i rekao mi je da je odlučio da snima film o meni jer sam mu zanimljiv za priču. Prvo smo oko pola godine snimali kratkometražni dokumentarni film, a ti snimci su korišćeni u ovom dugom dokumentarnom filmu. Poslije godinu dana, nazvao me je i pitao da li bih došao u Ljubljanu, na projekciju filma. Došao sam sa djevojkom koja je bila u drugom mjesecu trudnoće. Kada je to vidio, pozvao me je na sastanak i rekao mi da želi da snimi dugometražni dokumentarac o meni. Kako smo već postali prijatelji, pristao sam… Snimili smo 130 sati materijala. Proveo je nekoliko godina snimajući nas. Nikada mi nije rekao: Uradi tako i tako kako bi film ispao dobro. Od njega sam dobio najbolje savjete za život, da budem bolji, imam bolji život, nađem posao, izvadim vozačku dozvolu… Sada imam posao sa punim radnim vremenom”, rekao je Matej Rajk.

Gošća 9.UnderhillFesta je i Iva Parađanin, autorka filma “Neželjene ćerke Crne Gore”, koji će biti prikazan u subotu, u 18 sati u Biblioteci “Radosav Ljumović” u okviru programa U FOKUSU, koji Underhill već tri godine realizuje u saradnji sa Centrom za ženska prava.

“Za priču sam čula na Radio televiziji Crne Gore. Prije toga nisam imala pojma da se to dešava u Crnoj Gori. Kasnije sam saznala da nije samo ni ovdje, već da se dešava i u Srbiji i u Bosni, na Kosovu. Baš sam se iznenadila. Pogledala sam taj prilog RTCG-a, pratila društvene mreže gdje sam vidjela da se šeruje, da je izazvala burne reakcije. Onda je krenula i kampanja ,,Neželjena”. Osjetila sam želju, nisam htjela da se to završi samo na tom izvještavanju. Na neki svoj način osjetila sam potrebu da se i ja uključim i da se borim protiv toga. Ovo nije film samo o selektivnim abortusima već o diskriminaciji žena koja je toliko strašna na Balkanu i koja je dovela i do porasta nasilja nad ženama i do selektivnih abortusa”, rekla je Parađanin.

U okviru UnderhillFesta, prethodne godine pokrenut je program RAD, radionica za autorke dokumentarnih filmova iz našeg regiona, koji je ove godine prerastao u CIRCLE, program koji okuplja autorke i producentkinje dokumentarnih filmova iz zemalja Jugoistočne Evrope, koje uz saradnju sa renomiranim mentorkama razvijaju projekte koji imaju međunarodni potencijal. Program su razvili i njime rukovode Biljana Tutorov i Vuk Perović, pod pokroviteljstvom Wake Up Films Novi Sad i UnderhillFest Podgorica. CIRCLE se održava u prostorijama Fondacije Petrović Njegoš u Dvorcu Petrovića u Podgorici

Filmska selektorka i producentkinja Jasmin Bašić govorila je o programu Circle.

“Na radnionici je vrlo intenzivno, konstruktivno i zanimljivo. Ova radionica nije možda sad prva ili jedina takve vrste u svijetu, ali na Balkanu jeste. Veoma mi je drago što se dešava na UnderhillFestu. Zanimljivo je jer imamo osam projekata, od Gruzije, Rumunije, Crne Gore, Hrvatske, Grčke… i zato što su osobe koje rade na njima veoma različite, a istovremeno imaju nešto zajedničko. Važno je da postoji mogućnost da se razgovara, da se traže rješenja ili postavljaju pitanja, sve skupa u takvom okviru sve je stvarno vrlo važno i nadam se da će se to nastaviti i idućih godina. CIRCLE će imati tri modula. Prvi je na UnderhillFestu, drugi u Novom Sadu, a treći na festivalu u Lajpcigu”, istakla je Bašić.