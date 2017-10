Kulturni centar “Nikola Đurković” zreo za reparaciju

Neke pozitivne promjene u radu poslenika Kulturnog centra „Nikola Đurković” u Kotoru osjećaju se dolaskom Marije Bernard, koja je već četiri mjeseca vršilac dužnosti direktora, piše Dan.

Dvorište, koje je do skora bilo pod ključem, ljetos je uređeno i otvoreno za javnost, a stari namještaj je oživio dobijajući novi sjaj koji su mu udahnuli koncerti umjetničke muzike.

Prostor koji je do 1. januara bio iznajmljen Luci Kotor („Nautika”), bio je takođe zapušten, a ljetos je osposobljen za potrebe Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Sada se u njemu subotom održava Škola slikanja „Duga”, a nedjeljom „Škola stripa” Simona Vučkovića, koja će trajati tokom cijele školske godine. I galerija je u funkciji, ljetos je tu bila izložba Zorana Andrića, a planiraju da je aktivnije koriste u narednom periodu, s obzirom da Gradska galerija ima program utvrđen planom godinu unaprijed.

U muzičkoj sali, gdje je ranije bila odlagana tehnika, sada se održava besplatna škola klavira i kamerni koncerti. Sala je preuređena, okrečena, naštimovani su instrumenti (dva klavira i pijanino u pres sali), dogovorena je njihova reparacija.

“Neke instrumente bi bilo potrebno zamijeniti kvalitetnijim, ali za sada čuvamo to što imamo. Ta sala je otvorena za sve mlade muzičare koji nemaju uslova kod kuće, da dođu i vježbaju ovdje, samo treba da nam se jave”, kaže direktorica. Ona dodaje da nastoje da sve one prostorije koje su ustupljene na korišćenje Centru za kulturu, zaista iskoriste, kako bi mogli da organizuju program, radionice.

Raznovrstan program zahtijeva i različite uslove, te planiraju da preurede i modernizuju pres salu, gdje se održavaju predavanja, a po potrebi ona služi i za vježbanje klapa. Međutim, stanje na drugom spratu, gdje je studio u kome se održava Škola glume, kao i u potkrovlju, stanje nije na zavidnom nivou.

“Zatečeno stanje nije sjajno, moramo se potruditi da u granicama naših mogućnosti i to sredimo. Skoro svim prostorima u Centru, površine oko dvije hiljade kvadrata, potrebna je reparacija, posebno onima na drugom spratu, tu treba dosta ulaganja, upravo zbog toga je potrebno pristupiti tome planski, jedno po jedno. Imamo problem i sa krovom koji prokišnjava, prozori i škure su stari, ne dihtutju dobro, stolarija godinama nije mijenjana, te grijanje ne pomaže. To se odražava i na zdravlje zaposlenih. Pozvaćemo arhitekte i građevinare da naprave snimak stanja, da utvrde prioritete i da nam predlože korake kako da krenemo u sanaciju, kako bismo se time pozabavili u narednom periodu. Uputiću zahtjev Opštini, odnosno Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora, nadam se da će nam izaći u susret”, kaže Bernard. Ona dodaje da je veliki problem Centra grijanje u velikoj sali.

“Zbog neadekvatnog grijanja tokom zime je sporno održavanje predstava, glumci se smrzavaju. Kako će nam doći ljudi na predstavu, ako moraju da sjede u jaknama, kapama, sa rukavicama i šalovima, neprijatno je i za glumce i za gledaoce. Trenutno nismo u mogućnosti da to sve obezbijedimo, ali naći ćemo načina za neko prelazno rješenje, makar što se tiče ove zime, da programi ne trpe i da građani ne trpe. Takođe, Kinu „Boka” je potreban novi projektor. Potrebna je modernizacija i tehnološko unapređenje i prostorija kojima raspolažemo i onoga što nam je neophodno kao osnovno sredstvo za rad rasvjeta je još najbolja u odnosu na ozvučenje, koga uopšte nemamo. Kulturni centar ima prenosivo ozvučenje od 2008. godine i kada neko kaže da nije bilo sredstava od tada da se uloži par hiljada eura da se kupi makar to prenosivo ozvučenje, da ne govorim o ozvučenju na velikoj sceni, to ne može da bude tako, ako uzmete u obzir da su se davale razne donacije, koje nisu korišćene po principu prioriteta”, ističe Bernard.

Centar ubira dio prihoda od naplate bioskopskih predstava nekih pozorišnih predstava i koncerata, ali ovdje su u pitanju ozbiljne investicije.

“Onog trenutka kad ljudu počnu da doživljavaju Kulturni centar kao svoj dom, da se ponašaju „domaćinski”, mislim da će stvari biti mnogo bolje nego što jesu. Očigledno, to nije bio slučaj do sada”. zaključuje Bernard.