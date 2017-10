Palanka je nepromjenljiva, a pojedinac u njoj ugrožen

Premijernim izvođenjem komada “Ženidba” Nikolaja Vasiljeviča Gogolja, u režiji Egona Savina i koprodukciji sa Kraljevskim pozorištem Zetski dom, večeras u 20 sati na Velikoj sceni biće otvorena nova pozorišna sezona u nacionalnom teatru.

Egon Savin, kome je ovo šesta režija u CNP, izrazio je zadovoljstvo zbog ponovnog rada u našem teatru. ”

“Sva pozorišta svijeta su manje-više ista, imaju uspone i padove, ali ja se u dobroj mjeri u ovoj sredini i u ovom pozorištu osjećam kao kod kuće. Na tome imam da zahvalim, najprije upravi, koja me je pozvala, zatim sjajnim saradnicima, izvanrednoj glumačkoj podjeli”, istakao je Savin.

Kada je riječ o Gogolju, to je davna želja, objasnio je.

“Obožavam tog pisca, ali ga do sada nisam radio. Konačno mi se pružila prilika i imam posebno zadovljstvo da njegovo djelo radim baš u Crnogorskom narodnom pozorištu, gdje sam radio neke od svojih značajnijih režija. Kada radim klasiku često pitaju kako sam to aktuelizirao. A Gogolj je pisac koji je toliko univerzalan da nema nikakve potrebe da se naročito aktuelizira. To je pisac učmale ruske palanke s prve polovine 19. vijeka, a mi danas otkrivamo da je palanka nepromjenljiva i da svaki osobeni pojedinac u toj palanci jeste ugrožena individua”, kazao je Savin.

Dramaturškinja Stela Mišković istakla je da komad govori o konvencijama i stereotipima koji sputavaju čovjeka, pokušavaju da ga smjeste u kalupe očekivanja društva.

“Ovdje je riječ o borbi sa tim konvencijama i stereotipima, o pokušajima uklapanja pojedinca u milje koje društvo nameće i na uštrb sopstvene slobode i svakako o cijeni koja se plaća tokom tog procesa”, kazala je Mišković. U predstavi igraju: Nada Vukčević, Zoran Vujović, Dejan Ivanić, Nikola Perišić, Aleksandar Gavranić, Goran Vujović, Gojko Burzanović, Olivera Vuković, Radmila Čolić i Stevan Radusinović.