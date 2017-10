Jovanović: Naša djeca ljepotom pomjeraju svjetske granice

Na nedavno održanom Svjetskom takmičenju “Prince and Princess World 2017” koje je održano od 24. septembra do 4. oktobra u Turskoj našu zemlju su uspješno predstavljala djeca iz Modne agencije Top 3 Models Montenegro u saradnji sa Nacionalnim direktorom i vlasnikom licence, modnim kreatorom, Aleksandrom Dadom Jovanovićem.

Već drugu godinu zaredom naši predstavnici su pobrali sve simpatije, ali i okitili se odličjima i lentama.

“Sedmogodišnji Novljanin Balša Pešić, član modne agencije A.R. Scouting Management osvojio je titulu Little Prince Universe i titulu Best of the Best. Milica Bogavac iz Budve, član modne agencije Top 3 Models Montenegro osvojila je titule TV Star Universe i Miss Simpathy. Nađa Đukić iz Podgorice, takođe članica Top 3 Models osvojila je u svojoj kategoriji titule Princess Universe i Junior Top Model. Alima Đoković iz Tuzi, iz Top 3 Models osvojila je Princess Teen of the Globe i Ambassador of WLBF”, kazao je Jovanović Dnevnim.

Istovremeno, u Bodrumu je održano i svjetsko takmičenje za princezu svijeta za djevojke od 18 do 24 godine gdje je predstavnica Crne Gore Slađana Martić osvojila titulu prve pratilje. Bitno je napomenuti, kako je otkrio Jovanović, da su se djeca na ovom takmičenju predstavila sa snimljenim spotom o sebi, o gradu iz kojeg dolaze, o Crnoj Gori i popularnim turističkim destinacijama. Na scenu su izašli u tradicionalnoj crnogorskoj nošnji, a osim ljepote koju posjeduju pokazali su talente i kreativnost, koji su ih izdvojili od ostalih kandidata.

“Malo je reći da smo zadovoljni postignutim. Crna Gora je i ovaj put zablistala na Svjetskoj modnoj sceni i dokazala da ima jako kvalitetnu, talentovanu i najljepšu djecu koja pomjeraju svjetske granice. Ovu priliku bih iskoristio da zahvalim organizatoru Ashot Khachatryan što je našu malu odabranu ekipu iz Crne Gore primio na veličanstven način”, kazao je on.

Podsjećanja radi, Top 3 Models Montenegro iz Bara je jedina ovlašćena modna agencija izbora za Mis i Mistera Crne Gore za 2018. godinu, gdje se u sedam kategorija biraju najljepši dječaci i djevojčice uzrasta od tri do 17 godina. Izabrani predstavnici u svakoj kategoriji stiču pravo da predstavljaju našu zemlju na Svjetskom takmičenju koje se održava od 5. do 15. maja u Bodrumu u Turskoj.

Ova manifestacija ima za cilj da publici prikaže vrijednosti ljepote, talenta i njegovanje kulture kroz dječiji izraz, koji će doprinijeti podsticaj kod djece da predstave Crnu Goru i svoj grad u najboljem svijetlu u Turskoj, stoji u saopštenju modne agencije Top 3 Models Montenegro.