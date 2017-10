Kako boravak u prirodi pomaže protiv stresa?

U današnje vrijeme ljudi sve više borave u zatvorenom prostoru tipkajući na računaru ili mobilnom telefonu. Velika greška. Boravak u prirodi je mnogo korisniji za vaše zdravlje.

“Boravak na otvorenom uglavnom znači da je čovjek aktivan, a fizička aktivnost opušta zglobove i pomaže kod hroničnih bolova i ukočenosti”, objašnjava doktor Jay Lee i dodaje da ćete u prirodi biti manje izloženi virusima zato što ne udišete vazduh sa svim drugim ljudima. On je objasnio da do prehlade i gripe u zimskom periodu dolazi zbog toga što se ljudi zatvore u kuće i kancelarije gdje su mnogo više izloženi virusima.

Francis Neric, viši direktor američkog koledža sporske medicine naglašava da dok čovjek trči ili pješači on u većini slučajeva ne obraća pažnju na telefon, a to mu omogućava da se fokusira na samog sebe i ono što radi. Doktorica Irina Wen je na to dodala da osim što poboljšava vašu aktivnost, boravak u parku, bašti ili šumi je odličan i za vaše mentalno zdravlje.

“Boravak u prirodi smanjuje umor i stres i može mnogo da pomogne u borbi protiv depresije i anksioznosti”, objašnjava doktorica Wen.

Istraživanja su pokazala da šetnja šumom može učiniti čuda za vaše zdravstveno stanje. Učesnici studije iz 2010. godine koji su šetali šumom imali su niži krvni pritisak i nivoe kortizola, hormona koji izaziva stres, od osoba koje su hodale gradom. Hope Parks, vlasnica wellness centra u Wallandu, Tennesseeju svojim gostima nudi program “Deep Healing Woods” u okviru kojeg oni mogu da pješače, trče, meditiraju ili vježbaju jogu. Svaka aktivnost pojedinačno traje 90 minuta.

“Fokusiramo se na to da dozvolimo prirodi da probudi naša čula. Kada šetate šumom bez ikakvih uređaja koji bi vas ometali vjerovatno ćete upiti i najsitniji detalj. Ako zatvorite oči, bolje ćete čuti žubor vode”, objašnjava Hope. Nakon prolaska kroz taj program ljudi su mnogo opušteniji, ramena su im spuštenija, niste više napeti.

Julia Goren, edukativna direktorica u planinarskom klubu “Adirondack” u decembru prošle godine je sa svojim kolegama odlučila da vidi kako će šetnja šumom uticati na njih. I dan danas oduševljeno priča da je, fokusirajući se na tišinu, uspjela da osjeti kao da pripada većoj prirodnoj zajednici. Opustila se i lakše se fokusirala na sve oko sebe.

“Bilo je izuzetno mirno i umirujuće. Šetali smo u tišini, slušali vjetar kako šumi kroz iglice bora, pucketanje grančica i povremeno graktanje gavrana”, priča Julia.

Ukoliko ste se nakon čitanja ovog teksta i vi zainteresovali za boravak u prirodi ne morate putovati do wellness centra u Tennesseeju. Ne morate čak otići ni u šumu. Da biste se opustili i otjerali stres, dovoljno je da boravite na mjestu gdje ima barem malo zelenila. Francis i Jay napominju da, prije nego što krenete u šetnju ili na trčanje po prirodi nemojte zaboraviti da preduzmete sljedeće mjere opreza:

-Budite svjesni svog okruženja, naročito ako idete sami. Pobrinite se za to da budete bezbjedni. Morate poznavati okolinu i obavezno recite nekome kuda idete.

-Zaštitite svoju kožu. Kremom za sunčanje namažite otkrivene djelove tijela i obavezno ponesite šešir. U zavisnosti od lokacije na koju idete možda ćete se morati pošpricati i sprejem za zaštitu od insekata i nositi majicu dugih rukava.

-Nosite udobnu obuću. Fizička aktivnost jeste korisna, ali jedna od loših strana je bol u mišićima i kostima koja se može povećati ako ne nosite udobnu obuću.

-Unosite dovoljno tečnosti. Ni slučajno nemojte krenuti iz kuće bez flaše vode! Pitate se kako da znate da unosite dovoljno tečnosti? Doktor Lee objašnjava da ćete to znati po boji urina koji mora biti bistar. Ukoliko je tamnožute boje to znači da morate piti više vode.