Transformišite život uz pet jednostavnih mantri za svaki dan

Ako razmišljate o našem životu kao o priči iz knjige, riječi koje koristimo mogu se smatrati detaljima koji ispunjavaju stranice.

To bi mogao biti horor, ljubavna priča ili fantazija. Ali sve će zavisiti od riječi koje odaberete za ispunjavanje redova.

Naše riječi su mantre i ono što ponavljamo dovoljno često počinje da oblikuje našu stvarnost, primjer knjige može biti metafora, ali bi moglo biti bliže stvarnosti nego što mislite, piše Tru tiori.

Ponavljanje riječi je isto što i bacanje čarolije, a ovdje su 5 vrlo jednostavnih mantri koje mogu transformirati vaš cio svijet.

Ne moram se izvinjavati zato što sam ovdje

Inspiracija za ovo mi je došla kada sam šetao u parku jedno veče, nisam bio sa psom niti u bilo čijem društvu, ali sam poželio da sjednem i meditiram pod stablom. Neki čovjek je šetao sa svojim psom i pomislio sam da mu moja prisutnost može stvoriti neprijatnost.

U tom trenutku pojavila se mantra: “Ne moram se izvinjavati zato što sam ovdje”.

Društvo nam često može nametnuti osjećaj neprijatnosti u situaciji koja je neizbježna – ako slučajno udarite u nekoga, osjećate se nelagodno ili u slučaju kada nešto kažete u pogrešnom trenutku. To je stvarnost i dok je dobro biti svjestan svojih grešaka, ne morate se izvinjavati zato što postojite i imate jednako pravo da budete ovdje kao i bilo ko drugi.

Sve je savršeno

Proveo sam neko vrijeme u džungli prošle godine i jedna od stvari koje sam shvatio jeste da je sve, bez obzira koliko nesavršeno izgleda, zapravo savršeno. Kiša, sunce, komarci i različita godišnja doba su u savršenoj ravnoteži.

To ne znači da ne postoje nesavršenosti u nama i u svijetu oko nas, nego da tražimo savršenstvo u nesavršenosti i znamo da je sve u svakom trenutku u savršenom redu.

Dovoljan sam

Dovoljni ste, zapravo ste savršeni za vašu svrhu i imate vrlo dobar razlog zašto ste ovdje.

Ponekad je potrebno duboko i iznutra istražiti tu svrhu – ali vi ste savršeno smješteni i opremljeni za rješavanje onoga što treba biti.

Ja sam tačno tamo gdje bih trebao biti

Lako se izgubite u životu, postoji beskonačna količina informacija koje treba obraditi, beskonačna količina prostora za vidjeti i beskonačna količina osjećaja za osjetiti. Lako se izgubite u svemu tome i ako se to dogodi, vjerovatno biste trebali da pogledate malo dublje.

U našim najtamnijim trenucima vidimo samo koliko daleko smo u stanju da budemo gurnuti bez da budemo slomljeni i u ovom trenutku, upravo ste tamo gdje treba da budete.

Ovaj trenutak će proći

Jedina stvar koja je važna je sadašnji trenutak, a taj trenutak brzo postaje sjećanje – onda se sljedeći trenutak nastavlja u beskonačnoj petlji sadašnjosti, zatim prošlosti.

Trenutak i osjećaji povezani s njim uvijek prolaze – to važi i za mračne trenutke i mnogi često misle na to kada govore ove riječi, ali to važi i za lijepe trenutke.

Ne možete uhvatiti trenutak i ponovno ga proživjeti, samo stvarate iluziju da to činite i to je mjesto iz kog dolazi sva patnja. Želimo se vratiti dobrim vremenima i nikad ne želimo ponovo proći kroz ona loša.

*Postoji još mnogo mantri, a najbolje su one koje stvorite za svoju specifičnu situaciju.