U svijetu postoji jedno carstvo

View this post on Instagram

Tag someone who needs to see this cute video ­čĺĽ Video: @samsonthedood Congrats! ­čśŹ #dogs #doglovers #california #igersusa #calilove #unitedstatesofamerica #animallover #animallove #animallovers #usa #washingtondc #bestcityintheworld #awesomeplace #amazingworld #postcardsfromtheworld #exploringtheworld #discoverlandscape #bestmoment #travel_drops #travelvibes #wonderful_places