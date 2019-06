Crna Gora da ubrza reforme

Profesor Instituta za spoljnu politiku Univerziteta “Džon Hopkins” u Vašingtonu Majkl Halcel kazao je da Crnu Goru vidi kao zemlju koja se kreće u dobrom pravcu, ali koja bi na tom putu da se kreće brže. U razgovoru za Pobjedu, on ističe da populisti neće bitnije promijeniti evropsku politiku, već da će Balkan i dalje biti interes Brisela.

“Što se tiče izbora za Evropski parlament, mislim da je pošteno reći da su desničarski populisti ojačali, ali ne mnogo. Sve u svemu, mislim da se njihov procenat povećao sa 20 na 24 odsto, što nije neki veliki skok. Sada, u nekim zemljama kao što je Italija, Salvinijeva stranka je otišla samo gore, što je izuzetak, a imate slučaj da su takve partije već kontrolisale Mađarsku i Poljsku, tako da nije iznenađenje. Mislim, tu postoji kontrola nad medijima, ali to nije potpuna, već djelimična kontrola, ali i ona svakako pomaže”, rekao je on.

Halcel smatra da u ovom trenutku populisti nijesu ujedinjeni.

“Mislim, Orban je već rekao da neće napraviti koaliciju sa Salvinijevom i ja ne vidim mnogo mogućnosti koalicije koja bi se mogle formirati uprkos povremenim sastancima lidera. Mislim da je ono što mogu da urade u Parlamentu Evropske unije blokiranje mjera koje mogu da ometaju zakonodavstvo i odbijanje da pristanu na odluke zvaničnika, tako da mislim da imaju više negativne moći nego što će imati pozitivnu moć. Mislim da niko ne očekuje da će moći da iznesu svoje planove sa oko četvrtinom poslanika, nema načina da to urade. Populizam je svakako mnogo jači nego prije deset godina, ali njegov zamah je usporen. Mislim da je sama činjenica njihovog učešća na izborima bila pozitivna stvar za demokratiju i izlaznost je porasla sa četrdeset na pedeset odsto. Postoji velika reakcija protiv desničarskih populista na isti način na koji je postojala velika reakcija protiv desničarskog populizma Donalda Trampa u SAD”, naveo je Halcel.

Odgovarajući na pitanje misli li da se za vrijeme ovog mandata Evropske komisije može govoriti o proširenju ili će biti novih izgovora Halcel ističe da niko ne misli da će se brzo dogoditi.

“Čini mi se da je Crna Gora prva u nizu među članicama kandidatima. Ali će to trajati još pet ili šest godina ako Crna Gora nastavi sa reformskom politikom. Upravo smo na konferenciji čuli ono što već znamo, da otvaranje i zatvaranje poglavlja o pristupanju EU ima inherentnu vrijednost za zemlju. Ono što ja kažem je da nije samo cilj ući u EU, reforme treba sprovoditi za vaše dobro, ne zbog EU. Najteže na svijetu je da neko kaže nekom drugom da bude strpljiv, ali ja vam kažem da budete strpljivi. To je vrijedno čekanja. Mislim, svaka organizacija ima probleme, pa i EU, ali šta je alternativa EU? Haos. EU je postigla dosta i nastaviće da ostvaruje ciljeve. Znate, uvijek je najlakše žaliti se. Postoji određena doza arogancije, postoji određena doza nepristupačnosti i neodgovornosti, ali mi razumijemo to. I mislim da ljudi u Briselu to razumiju sada više nego ikada”, naglasio je on.

Na pitanje da li očekuje da će Njemačka, koja će uskoro preuzeti predsjedavanje Savjetom EU imati glavnu riječ, imajući u vidu njihovo zalaganje u posljednje vrijeme, posebno kada su u pitanju problemi na Balkanu Halcel ocjenjuje da će to zavisiti od toga ko će voditi Njemačku.

“Njemačka kancelarka Angela Merkel najavila je povlačenje, Makron i Francuska imaju ogromne političke probleme. Tako da je veoma teško reći kakva će biti njihova politika njihovih lidera u naredne dvije ili tri godine. Njemačka i Francuska su motor Evopske unije, i to je jasno. Mislim da je sramota što UK napušta EU i što ne posmatraju stvari šire i što nijesu međunarodno orjentisani, i to je definitivno negativno, ali jasno je da je za ovaj proces potreban borac. Postoje i druge zemlje koje mogu da poguraju proces proširenja Hrvatska, Slovenija mogu da urade svoj dio posla, potencijalno Mađarska. Potrebna je velika moć, ali ja ne bih gubio nadu.Trenutno, Njemačka nema gorući interes da pogura proces proširenja, ali svakako da to jeste njihov interes i pozitivan liderski podsticaj. Naravno da postoje uslovi koji su neophodni za zemlju kandidata i koje morate da ispunite. Trenutno nijeste ispunili sve uslove i mislim da niko u Crnoj Gori to ne tvrdi, ali mislim da ste na pravom putu”, ocijenio je on.

Halcel kaže da Crnu Goru vidi kao zemlju koja se kreće u dobrom pravcu, ali koja bi mogla da se kreće brže u dobrom pravcu.

“U smislu motivacije, vi morate da budete motivisani, ali ako preispitujete vrijednosti EU u odnosu na to kako je bilo prije, to neće ići. Ili hoćete ili nećete. Ako želite članstvo, onda morate biti motivisani, i mislim da imate kapacitete za to. Mala ste zemlja, nešto preko 600.000 i to je veoma lijepo. Nekome se zato može činiti da je reforme lako postići. Ponavljam, na pravom ste putu, možete da idete i brže, ali postoji i veliki broj domaćih pitanja sa kojima ste vi bolje upoznati nego ja”, rekao je on između ostalog.

A na pitanje da li misli da je mogućnost vanjskih prijetnji za region od ruskog uticaja smanjen u protekle dvije godine Halcel ističe da sjedi sa druge strane okeana i teško mu je da kaže da li prisustvo opada ili raste.

“Ja nijesam protiv ruskog ulaganja u zemlju, ja nijesam protiv ruskih turista koji dolaze u našu zemlju. Mislim da je to u redu. Ja sam protiv Rusije koja je pokušala državni udar u zemlji, vrlo prosto. Razumijem da Crna Gora ima duge istorijske veze sa Rusijom, ja sam istoričar. Shvatam to i nijesam protiv Rusa, ali ja sam protiv ruske agresivnosti kojom pokušavaju da zbace vlade. Oni nijesu srećni što je Crna Gora članica NATO-a, mada oni nijesu srećni zbog NATO-a generalno. To nije slučajnost. Gospodin Putin ima njegovu ličnu reviziju istorije koja je netačna kada su u pitanju odnosi između Rusije i NATO i Amerike i Rusije. Ali nećemo sada o tome. Mislim da će nastaviti da istražuju gdje god to mogu, iako nemaju mnogo toga pozitivnog da ponude. Mislim da je mnogo lakše biti negativan nego pozitivan, da pokušate da uništite umjesto da stabilizujete. Rusija je zemlja koja je u padu gotovo na svaki način. Ali ima oružje, ali ne govorim samo o tome. Teška vojna sila nije ni približno tako jaka kao NATO, ali je Rusija takođe veoma dobra u sajber ratu i drugim hibridnim oblicima ratovanja i mislim da će vjerovatno u tom smislu nastaviti da proučavaju da bi vidjeli koliko mogu da dobiju. Opet kažem, ne vidim da će to biti mnogo pozitivno, ali se nadam da griješim”, zaključio je on.