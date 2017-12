Sjednica SO Budva sjutra, vlast danas pokušava da “ugasi požar”

Sjednica SO Budva koja je otkazana juče, biće održana sjutra, saznaje CdM. Koalicija na vlasti danas će održati sastanak kako bi se dogovorili dalji koraci, uz pokušaj da se “ugasi politički požar koji je nastao juče” nakon što je SNP najavio da izlazi iz koalicije, što bi značilo da će u Budvi biti raspisani vanredni loklani izbori.

Kako CdM saznaje, sjutra će se nastaviti rasprava o budžetu grada.

Predsjednik Opštine Dragan Krapović nam je potvrdio da će sjednica biti održana. On očekuje da budžet bude usvojen za dobrobit građana metropole turizma.

Da podsjetimo, haos u vladajućoj koaliciji je nastao juče nakon što je šef budvanskog SNP-a i potpredsjednik Opštine Marković kazao je da je postizborna koalicija, koja je zaključena nakon izbora 2016, raskinuta i da je SNP otvoren za nove pregovore.

No, lider SNP-a Vladimir Joković za CdM kaže da centrala partije nije za to da se raskine vlast u Budvi, ali su za to da se poštuju dogovori oko raspodjele vlasti u Budvi.

Joković kaže da najava da SNP napušta koaliciju nije konačna.

“Ovo nije definitivno. Vidjećemo što će i kako biti. SNP nije za raskid vlasti. Ako se ispoštuje dogovor o funkcionisanju koalicionog dogovora, SNP neće raskidati koaliciju”, kazao nam je Joković.

Vlast u Budvi čine SNP, Demokrate, Demos, URA, SDP i Liberalna partija.

Miraš Dušević