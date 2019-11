Ajntraht pobijedio Arsenal, Emeri u problemu

Unai Emeri je na tankom ledu, a situaciju je dodatno pogoršao poraz od Ajntrahta iz Frankfurta.

Tobždije su blizu plasmana dalje uprkos porazu, jer imaju na kraju meč protiv otpisanog Gimaraeša i ako slave proći će u nokaut fazu.

Ipak Emeriju nije sigurno poraz lako pao, pošto je već pred otkazom, a noćas je ispraćen zvižducima sa tribina.

Obamejang je u sudijskoj nadoknade prvog dijela donio prednost domaćima, ali je njemački tim preko Kamade u 55. i 64. stigao do preokreta.

Lacio je pobedom nad Klužom 1:0 sačuvao šanse za prolaz iz grupe E, a Adama Marušića još nema u timu zbog povrede.

⏰ THURSDAY'S RESULTS ⏰

✅ APOEL, AZ, Braga, Gent, LASK, Sporting CP, Wolfsburg & Wolves into round of 32…

😎 Who impressed you the most?#UEL pic.twitter.com/b4sGWMv1e6

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 28, 2019