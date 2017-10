Remi Njukasla i Liverpula, Arsenal siguran, Barnli utišao Gudison park

Arsenal je rutinski savladao Brajton 2:0 u sedmom kolu Premijer lige i izjednačio se sa Čelsijem na diobi četvrte pozicije.

“Tobdžijama” je posao olakšao rani pogodak koji je u 16. minutu postigao Naćo Monreal.

FT: Arsenal 2-0 Brighton

Goals in either half earns Arsenal three points and they move up to fifth in the table.https://t.co/GyRA1OKsYU pic.twitter.com/dL5ahd8j8T

— BBC Sport (@BBCSport) October 1, 2017