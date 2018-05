Atletik Bilbao dobio trenera

Eduardo Berizo novi je trener Atletik Bilbaa.

Argentinac je danas potpisao dvogodišnji ugovor s klubom sa San Mamesa.

Breaking: Athletic Club confirm the appointment of Eduardo Berizzo as new first team coach joining 'Los Leones' on a 2 year deal…..

— AS English (@English_AS) May 31, 2018