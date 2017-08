Baka i zvanično u Viljarealu

Karlos Baka je novi igrač Viljareala, potvrdio je španski klub.

Baka se vraća u Primeru i to iz Milana. Odlični napadač igraće na pozajmici ovu sezonu, a popularna “žuta podmornica” moći će da otkupi njegov ugovor na kraju sezone.

Baka je igrao sjajno dvije sezone u španskoj Sevilji, pa sigurno neće imati problema da se navikne na novu sredinu. U dresu rosonera je igrao dvije sezone i dao je 31 gol. U karijeri je nastupao za Klub Briž i Atletiko Junior.

Očekuje se da Milan kao zamjenu dovede Kalinića.

