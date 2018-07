Barselona ima prvo pojačanje

Brazilski fudbaler Artur Melo je i zvanično prvo pojačanje Barselone u tekućem prelaznom roku.

Talentovani 21-godišnji vezista iz Gremija stiže na Nou Kamp, a vrijednost transfera iznosi 40 miliona eura.

📝 DEAL DONE: Barcelona have signed Arthur from Gremio on a 6-year contract for €31m + €9m add ons. His buy-out clause is €400m. (Source: @FCBarcelona) pic.twitter.com/AImvbqmSSO

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 9, 2018