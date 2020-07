Bubanja ostaje, slijedi podmlađivanje

Dvije nedjelje nakon bolne eliminacije u baražu za Prvu ligu, fudbaleri Bokelja ponovo su na okupu.

Tokom mini-pauze čelnici Bokelja, a prije svih vrijedni dr Davor Kumburović, predsjednik kluba i sportski direktor Dejan Ognjanović, dogovorili su nastavak saradnje sa šefom stručnog štaba Slavoljubom Bubanjom.

Nikšićki stručnjak juče se vratio u Kotor i krenuo u novu misiju, sasvim sigurno još težu od prethodne. Naime, Bokelj je dobrim igrama skrenuo pažnju, pa je većina igrača kotorskog tima dobila primamljive ponude. Baš zbog toga jasno je da će Bokelj doživjeti promjene u igračkom kadru tim su već napustili golman Vuk Radović, štoper Adrijan Rudović, vezista Matija Vujović, gotovo je izvjesno da će otići Anto Babić, a pitanje je što će biti sa najiskusnijim Igorom Počekom i Milošem Stevovićem. Sa druge strane, Bubanja kreće u formiranje novog tima, koji će biti još mlađi nego prethodne sezone.

“Ovo je jedan novi početak za Bokelj. Specifična situacija, jer smo imali nikad manju pauzu, a uz još tri tima bili smo praktično do prije desetak dana u pogonu”, ističe Slavoljub Bubanja, koji će ponovo biti na kormilu Bokelja.

“Želim da se zahvalim ljudima iz kluba na maksimalnoj podršci od momenta utakmice sa Titogradom, pa evo svakog dana dok smo definitivno dogovorili nastavak saradnje. Ljudi iz Bokelja bili su izuzetno korektni, imao sam zaista sjajan period minule sezone u ovom klubu i svakako da sam motivisan da nastavim sa ovim klubom da pravimo nešto novo”, dodao je Bubanja.

Kada su u pitanju pojačanja, Bubanja će, baš kao na polusezoni, očigledno morati da napravi novi “trik” i da nađe rješenja, koja će biti pun pogodak. Prije pola godine je od igrača koji su bili bez kluba ili koji su bili bez minutaže u svojim klubovima napravio tim za velika djela. Sada se čeka nešto slično.

“Bokelj definitivno neće i ne može da se utrkuje sa nekima koji daju ozbiljne novce i to nijesu samo ozbiljne cifre za Drugu ligu, već i za Prvu. Međutim, igrači koji su bili u Bokelju znaju jedno, a to je da ono što se dogovore, to se maksimalno ispoštuje. Zato idemo polako, gledamo da stvorimo još mlađi tim nego što je to bio prošle sezone, tim koji će opet biti spreman da se dokazuje i da mnoge iznenadi. Ostali smo bez nekoliko važnih igrača, neće biti lako sve to nadomjestiti, ali podmlađivanjem tima želimo da pokažemo ponovo jedan perspektivan Bokelj”, naglasio je Bubanja.

S obzirom na to da će u narednoj sezoni drugoligaši u startnoj postavi morati da imaju dva igrača ispod 21 godine, jasno je zbog čega Bubanja želi dodatno da podmladi tim, ali vidjećemo koliko će takav Bokelj biti ravnopravan rival dojučerašnjim prvoligašima Komu i Grblju, Mornaru koji je već napravio gotovo novi tim, Igalu koje se ozbiljno pojačava, te Jedinstvu i Arsenalu koji otvoreno najavljuju velike planove.

“Neće biti lako. Uporno pričamo da je Druga liga sve zanimljivija i jača, a to je i ovaj baraž pokazao koliko je bio mali jaz između predstavnika Druge i Prve lige. Izvjesno je da će sada biti još jača liga, da će situacija sa bonus igračima biti specifična, ali baš zbog činjenice da ćemo biti još mlađi želim da svaki dan priprema iskoristimo maksimalno”, naglasio je Slavoljub Bubanja.