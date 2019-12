Budućnost grabi ka tituli

Piše, Branislav Milačić

Utihnula je lopta u crnogorskom fudbalu. Završena su sva ovogodišnja fudbalska takmičenja. Akteri su otišli na odmor, jedan broj na zasluženi, a dostina se nijesu ni umorili da bi se odmarali. Kad zamru fudbalska takmičenja u Crnoj Gori obuzme me dosada, ne znam šta ću od sebe.

Neko može reći da će i u ovim zimskim danima na TV biti mnogo inostranog fudbala, pa će ispuniti domaću prazninu. Tačno, i gledaću te utakmice, ali one ne mogu da me u potpunosti ispune. Sigurno je da će biti znatno kvalitetnije od onih koje sam gledao na crnogorskim fudbalskim terenima, ali to nije to. Fudbalnije samo igra na terenu, bila kvalitetna ili loša. Meni crnogorski fudbal pruža zadovoljstvo da gledam naša pregnuća. Volim da vidim naše momke i ubijedim se u njihove sposobnosti ili nesposobnosti. Svjestan sam da oni ne mogu pružiti igru na nivou svjetskih ekipa koje gledamo na TV-u. Zato nam mogu pružiti uzbuđenja kao i one, a o radosti i tuzi ne mogu se upoređivati. Zato se držim one, naši su, najdraži su. Teška srca moram priznati da se u Crnoj Gori ne igra kvalitetan fudbal. Dobri fudbaleristare, a mladine stasavaju. To je naš gorući fudbalski problem. Najbolji dokaz za ovu konstataciju je priča o FK Rudar. Oni su u prvenstvo ušli bez priprema, skupili su se par dana pred početak istog. Zbog toga su imali rezultatske problema samo nekoliko prvih kola, a kasnije ne. Pa gdje to ima sem kod nas? Da se ova ekipa takmičila u kvalitetnoj ligi imali bi i te kakve probleme i prošla bi neslavno, bili bi prikovani za dno tabele. Kod nas, zbog slabog kvaliteta lige, nije tako. Rudar je zauzeo respektabilno mjesto na tabeli, ostavio je tri ekipe ispod sebe. Plašim se da će na osnovu ovog iskustva rukovodioci naših klubova pomisliti da pripreme ekipe nijesu ni potrebne!

Na kraju ovog dijela takmičenja na prvom mjestu nalazi se FK Budućnost. Od najvećeg rivala FK Sutjeska, koji zauzima drugo mjesto, ima osam bodova više, dok od trećeplasirane Iskre čak 12 bodova. Ovaj podatak jasno koji ukazuje na dominaciju Budućnosti. Tri kola prije kraja nije izgledalo tako. No, do kraja takmičenja Sutjeska je osvojila samo dva boda, a Iskra nije osvojila nijedan.

Za to vrijeme Budućnost je osvojila devet bodova i ostvarila pomenutu razliku.

U ligi kao što je naša ova prednost je ogromna. Zato sam ubijeđen, u slučaju da se ne desi nešto krajnje neočekivano, da će Budućnost na kraju prvenstva biti prvak. No, nikad ne reci nikad. Ko se mogao nadati da će se u zadnja tri kola desiti ovakav rasplet, a desio se. Bilo mije nezamislivo da stabilni klub kao Sutjeska u tako kratkom vremenu doživi brodolom. Neko će reći da se to može desiti i Budućnosti, ali kako se čuda ne dešavaju svaki dan, mislim da ne može.

U Ijetošnjim evropskim takmičenjima Sutjeska je relativno uspješno predstavljala crnogorski fudbal. Igre iz Evrope prenijeli su u domaće prvenstvo i na početku postigli dobre rezultate. Međutim, teret svih takmičenja pao je na vrlo mali broj igrača. Kako je prvenstvo odmicalo igrače je hvatao umor i neminovno je došlo do pada forme. Na kraju su skupo platili nedovoljno igrača u rosteru. Sve u svemu oni su značajno podbacili. Iskra je imala uspješnu polusezonu koju je donekle pokvarila na samom kraju. Međutim i s postignutim treba da su zadovoljni. Zeta je osvojila četvrto mjesto, što je njen realan domet. I kod njih je veliki problem mali broj igrača koji mogu uspješno zamijeniti standardne. Najugodnije iznenađenje prvenstva je Podgorica. Osvajanje petog mjesta i plasman u polufinalu Kupa Crne Gore je izvanredno ostvarenje kluba koji prvi put igra u Prvoj ligi. Nasuprot njih, Titograd je najneprijatnije iznenađenje dosadašnjeg dijela takmičenja. Nalazi se na mjestu koje je vrlo blizu onom koje vodi u baražza opstanak u elitno takmičenje. Od kada postoji ovo takmičenje njima se to prvi put dešava. Na mjestima na tabeli koja vode u baraž su Kom i Petrovac. Kom je počeo dobro, kasnije napravio seriju loših rezultata, pa se na kraju s nekoliko dobrih rezultata donekle povratio. Zauzeo je mjesto na tabeli koje je s obzirom na njegovu snagu adekvatno. Od Petrovca se očekivalo više. Imali su katastrofalan početak, ali je promjena trenera donijela boljitak, uhvatili su pravi ritam i vratili se u život. Najneuspješniji klub dosadašnjeg prvenstva je Grbalj. Zašto je to tako, nije mi jasno. Njihov igrački potencijal je sasvim solidan, treneri koji su ih vodili takođe, rukovodstvo kluba fudbalski kompetentno. Mogući razlog za neuspjeh je da su platili danak podmlađivanju ekipe. U svakom slučaju u nastavku prvenstva čeka ih vađenje iz jame u koju su upali.

Iz svega navedenog jasno je da se liga podijelila na dva po kvalitetu različita dijela. U prvom su klubovi koji se bore za titulu i evropska takmičenja, a u drugom oni koji se bore da izbjegnu ispadanje iz lige i baraž za opstanak u njoj. Takvo stanje je garant velike i neizvjesne borbe u drugom dijelu prvenstva.

U prethodnoj nedjelji desila se tragedija u kojoj su život izgubila dva navijača Budućnost, članovi navijačke grupe Varvari. Ti divni momci putovali su za Gerbalj kako bi gledali i bodrili svoj klub na zadnjoj prvenstvenoj utakmici. Pošli su na put s kojeg se nijsu vratili. Neizmjerna je tuga njihovih porodica i svih nas koji smo ih poznavali. Posebno sam impresioniran načinom kojim su se navijačke grupe iz Crne Gore, i navijačka grupa iz Niša, oprostile od pokojnih. Zaboravljena su rivalstva i proradila je ljudskost. Navijači u Crnoj Gori su pokazali kako se poštuju njihove kolege, makar i bili neistomišljenici. Biti pravi navijač znači voljeti svoj klub, uvažavati i poštovati protivnike. To je pravilo koje važi iza sve životne sfere. Nažalost ono se u Crnoj Gori rijetko koriste. Osjećam veliko zdovoljstvo što su navijači ti koji sprovode u život ovo pravilo. Ovakvo ponašanje ne treba da bude samo u danima žalosti, već mora da je svakodnevica. Znam da je tako nešto Varvarima poručili i njihovi neprežaljeni Marko i Miljan. Ja bih još dodao, momci volite, navijajte, u svim prilikama poštujte protivnika ali iznad svega čuvajte svoj mladi život, on je najvredniji od svega što imate.

Prethodne nedjelje je Nenad Maslovar, predsjednik Grblja, obavijestio javnost da su pred utakmicu sa Budućnošću ljudi iz tog kluba kontaktirali njihova dva igrača. Jasno je da se nekoliko dana pred utakmicom ne razgovara s protivničkim igračima o prelaznom roku. 0 čemu se tu radi ne želim da nagađam, neka to rade oni čiji je posao regularnost takmičenja. Želim da potenciram da je Budućnost od svog postanka dobijala i gubila utakmice, bila oštećena i pomognuta od sudi ja i slično, ali nikada se nije služila nepoštenim radnjama u cilju ostvarivanja dobrih rezultata. To mora da ostane tako, jer navijači svom klubu mogu sve oprostiti, ali nepoštenje ne.