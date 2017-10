Čelsi siguran, čaroban preokret Vest Hema

Fudbaleri Čelsija i Vest Hema plasirali su se u četvrtfinalu engleskog Liga (Karabao) kupa.

“Plavci” su pred svojim navijačima savladali Everton 2:1.

Full-time: Chelsea 2-1 Everton.

Job done! The Blues are through to the @Carabao_Cup quarter-finals! #CHEEVE pic.twitter.com/Jg5wLmUk7V

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 25, 2017