Dembele se “obećao” Barsi, poznata i visina plate

Fudbaler Borusije Osman Dembele dogovorio je prelazak u Barselonu sa kojom će potpisati petogodišnji ugovor, prenose španski mediji.

Francuz će po sezoni na “Kamp Nou” stadionu zarađivati 10 miliona evropskih novčanica.

Ousmane Dembele has agreed a 5-year deal with #FCBarcelona, waiting on Borussia Dortmund to sanction sale – report https://t.co/dmeWcIM4WB pic.twitter.com/Mz8J0Q0kQu

— footballespana (@footballespana_) August 11, 2017