Emisari Čelsija prate napadača Zvezde

Skauti Čelsija pratiće utakmicu Lige Evrope između Crvene zvezde i Arsenala kako bi uživo na djelu vidjeli napadača Beograđana Ričmonda Boaćija.

“Dejli mejl” je potvrdio informaciju koju su prije nekoliko dana lansirali mediji iz Gane da je ofanzivac vicešampiona Srbije predmet interesovanja menadžera “plavaca” Antonija Kontea.

PAPER TALK: Chelsea are keeping tabs on a Red Star Belgrade striker, while Manchester United eye a £50m defender.https://t.co/WnCJyfTZUO pic.twitter.com/fyWI38X6wQ

