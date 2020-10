Fati obilježio septembar

Mladi napadač Barselone Ansuman Fati proglašen je za najboljeg fudbalera španskog šampionata u septembru.

Barselona i Fati odigrali su tri meča u septembru, a 17-godišnji ofanzivac uspio je da postigne tri gola i zabilježi jednu asistenciju.

🏆 @ANSUFATI is the #LaLigaSantander Player of the Month for September! 💙🔝❤️

👉 https://t.co/fmtmWsgFga#MVP #POTM pic.twitter.com/rQbtlatEY3

— LaLiga English (@LaLigaEN) October 10, 2020