Grbljani žele da se nadigravaju sa šampionom

Hoće li fudbaleri Grblja uspjeti da iznenade na stadionu kraj Bistrice i odluku o prvaku prolongiraju za šest dana?

Odgovor na to pitanje dobićemo večeras nakon njihovog duela sa Sutjeskom. Domaćin je bez dileme favorit, ali u taboru tima iz Radanovića vjeruju da mogu pružiti dobru igru i osvojiti makar bod, čime mi i matematički osigurali opstanak.

Trener Grbljana Petar Gušić, kazao je za “Dan” da će njegova ekipa igrati od starta otvoreno i probati da se nadigrava sa rivalom.

“Očekujem da će Sutjeska, kap što i najavljuju, oni biti agresini od prvog minuta. Međutim, mi smo ekipa koja uvijek igra otvoreno i želi da do dođe do povoljnog ishoda. Tako će biti i danas u Nikšiću, teoretski nam fali bod za opstanak i probaćmo da stignemo do njega. Dakle, želimo da se se nadigramo i ostvarimo pozitivan rezultat”, rekao je Petar Gušić, strateg “trikolora”.