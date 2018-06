Grizman zvanično ostaje u Atletiku

Napadač Atletiko Madrida Antoan Grizman donio je odluku za narednu sezonu.

Grizman je kako je i obećao prije početka Svjetskog prvenstva odlučio da završi spekulacije. Ostaje u Atletiko Madridu, a to je potvrdio na društvenim mrežama.

“Moji navijači, moj tim, moja kuća,” napisao je 27-godišnji Grizman na Tviteru.

Ovog napadača željela je i Barselona, dugo se pisalo da je posao završen, međutim kolčonerosi su ga zadržali i imaće izuzetno jak tim naredne sezone.

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti 🔴⚪🔴

Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR 🔴⚪🔴

My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish 🔴⚪🔴 pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb

— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) June 14, 2018