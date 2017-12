Hamšik i Napoli se ne zaustavljaju

Fudbaleri Napolija zadržaće čelnu poziciju na tabeli italijanske Serije i poslije 19. kola.

Napolitanci su savladali Krotone 1:0 u premijernom meču ove runde.

Marek Hamšik u decembru igra fenomenalno i upravo je Slovak dao pobjedonosni pogodak.

Bila je to sjajna akcija u kojoj je učestvovalo nekoliko igrača Napolija, a egzekutor je bio najbolji strijelac kluba u istoriji.

GOOOOOOAAAAAL #Hamsik adds to his already historic run, making this his 117th goal in a @en_sscnapoli uniform. #CrotoneNapoli pic.twitter.com/SAkMk05YxU

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 29, 2017