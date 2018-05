Inijesta i zvanično u Japanu

Andres Inijesta i zvanično je predstavljen kao novi igrač japanskog Visel Kobea.

Nakon što je dosad igrao samo za Barselonu španski reprezentativac odlučio je da posljednje sezone u karijeri provede u Japanu.

BREAKING: Andres Iniesta has confirmed his move to Japanese side Vissel Kobe pic.twitter.com/GgbbBJtJD6

