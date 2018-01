Kontri je Srbija prvi favorit u grupi

Rumunski selektor Kozmin Kontra smatra da je grupa u kojoj su njegova selekcija, Crna Gora, Srbija i Litvanija najteža moguća u C Seriji.

Kontra kaže da je želio neku lakšu grupu, ali vjeruje u kvalitet svog tima.

“Zapali smo u najtežu grupu, izbalansiranu. Možemo da igramo sa svim rivalima, optimista sam i cilj nam je da izborimo prvo mjesto koje će nam dati dodatnu šansu za plasman na Evropsko prvenstvo.”, kazao je Kontra za sajt fudbalske federacije Rumunije i dodao:

“Favorit grupe je Srbije, a mi ćemo probati da bude iznenađenje. Srbi su se jedini plasirali na Svjetski šampionat, uz to su najbolje rangirani u našoj grupi i najskuplji su tim u grupi C, to dovoljno govori.”

Reprezentacija Rumunije procijenjena je na 56 miliona eura, a Srbije 231 milion procjenjuju Rumuni.

V.J.