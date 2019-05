Lenonu ugovor sa Seltikom

Nil Lenon biće trener Seltika u sljedećoj sezoni.

Klub iz Glazgova potvrdio je da sa ovim stručnjakom potpisao jednogodišnji ugovor.

Passion. Commitment. Belief. 👊

📝🍀 Celtic Football Club is delighted to announce that Neil Lennon has been confirmed as the new manager of #CelticFC on a 12-month rolling contract.

— Celtic Football Club (@CelticFC) May 31, 2019