Lovćen doveo Camaja iz Budućnosti

Driton Camaj je novi fudbaler cetinjskog Lovćena.

Taj klub vraća se u prvu ligu, a Camaj će pojačati konkurenciju za što bolje rezultate u elitnom rangu crnogorskog fudbala.

“Lovćen je klub sa izuzetnom tradicijom i zato sam zadovoljan što dolazim u najstariji klub u državi. Lako smo došli do dogovora, ispunjeni su moji uslovi. Zato meni preostaje da ispunim ono što u klubu očekuju. Vjerujem da ćemo moći do primarnog cilja, a to je opstanak, no ako se ukaže šansa za nešto više, siguran sam da ćemo je iskoristiti”, kazao je Camaj za Radio Cetinje.

Camaj je u karijeri igrao za Budućnost, Inter iz Zaprešića i Dečić, a bio je član svih mlađih selekcija Crne Gore.

Prije njega ugovor sa Lovćenom potpisao je i golman Jovan Perović.