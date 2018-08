Lovćen ima što da pokaže

Na početku prvenstva Lovćen igra u Boki – na premijeri je kao gost savladao Grbalj, dok će danas kao domaćin u Kotoru dočekati aktuelnog šampiona, Sutjesku.

Cetinjani su primorani da zbogizgradnje novog stadiona cijele sezone igraju van prijestonice i trener Dejan Roganović zna da je to veliki hendikep za njegovu ekipu.

Ipak, uoči meča sa Nikšićanima trudi se da zajedno sa igračima sve manje razmišlja o tome, te da se fokusira naštobolje partije i rezultate.

“Nije svejedno kada domaće utakmice morate da igrate van svog grada i navijača, ali to je nešto što smo znali i ranije, nešto što moramo da prihvatimo. Ovoga puta igraćemo u Kotoru i nadam se ostvariti cilj protiv jednog od dva kandidata za titulu”, rekao je Roganović, koji nastavlja:

“Ne zavarava nas činjenica da Sutjeska nije pobijedila Mornar u prvom kolu, niti to što u četiri evropska meča nije dala gol. Možda su Nikšićani malo umorni od tih utakmica, ali znam da vrijede. Bez obzira na odlazak nekoliko igrača, među kojima je i najbolji strijelac i fudbaler lige Ivanović, smatram da je Sutjeska, uz Budućnost, najbolja domaća ekipa. Respektujemo protivnika koji ima rotaciju u rosteru, ali spremni smo za borbu. Ukoliko pokažemo voljni momenat kao u Radanovićima i ako svaki igrač pruži maksimum, Lovćen će imati šta da pokaže, ne samo danas, već tokom cijele sezone”, ističe Roganović.

Lovćen bi pred utakmicu prihvatio bod, ali vjeruje da može i do pobjede.

“Imaćemo težak zadatak da zaustavimo ofanzivce Sutjeske, isto tako i težak posao da stignemo do protivničkog gola. Nikšićani su dobro popunjeni u svim linijama tima, ali imamo i mi adute. U našem prvenstvu nema tajni. Znamo sve o protivniku i tako smo se spremili za meč. Bod je za nas dobar jer igramo sa ekipom koja je ubjedljivo stigla do titule prošle sezone. Ali, ukoliko se ukaže šansa, pokušaćemo da stignemo do trijumfa”, ističe Roganović.