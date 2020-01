Matina majstorija za trijumf đavola

Mančester junajted je u ponovljenoj utakmici treće runde FA kupa savladao Volvs sa 1:0.

Utakmicu na “Old Trafordu” odlučio je pogodak Huana Mate u 67. minutu.

Iskusni španski fudbaler iskoristio je dodavanje Marsijala i elegantno prebacio golmana “vukova”.

Juan Mata's goal. 🇾🇪

Like a fine wine. gets better with age. 👌

pic.twitter.com/ijzNgALP7n

— UTFR 🇾🇪 (@ManUtd_HQ) January 15, 2020