Mbape najbolji mladi igrač svijeta

Kilijan Mbape je najbolji mladi igrač svijeta u izboru Frans fudbala.

Nagrada koja nosi ime “Kopa” prvi put se dodjeljuje u izboru ovog prestižnog lista, a prvi dobitnik je očekivano Mbape.

Momak koji je u prošloj godini bio jedan od boljih igrača planete sa samo 19 godina odigrao je sjajno i za PSŽ, ali i u dresu Francuske koja je osvojila Svjetsko prvenstvo.

Mbape je bio među kandidatima i za Zlatnu loptu.

