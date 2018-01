Mesi srušio rekord legendarnog Gerda Milera

Lionel Mesi je pogotkom u meču sa Sosijedadom srušio još jedan rekord.

Argentinac je postao najefikasniji igrač svih vremena kada su u pitanju golovi u pet najjačih liga u Evropi (Primera, Serija A, Liga 1, Premijer liga, Bundesliga).

Lionel Messi has now scored more goals in a single Top 5 European League (366) than any other player in history.

Beating Gerd Müller's previous record of 365 goals. pic.twitter.com/gGEY7Kglsq

— Squawka Football (@Squawka) January 14, 2018