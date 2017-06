Mesi zove majstora sa Ostrva u “blaugranu”

Barselona je zainteresovana za fudbalera Lestera Rijada Mareza.

Katalonski klub pokušao je i prošlog ljeta da dovede reprezentativca Alžira, ali su popularne “lisice” odbile ponudu sa “Kamp Nou” stadiona.

Marez nije odigrao kao u šampionskoj sezoni Lestera, ali novi trener Barselone Ernesto Valverde smatra da bi on bio veliko pojačanje.

